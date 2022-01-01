القومى للأجور: صرف الحد الأدنى الشهر الجارى واستثناء 3090 شركة

ماجد تمراز

قال مجدى البدوى عضو المجلس القومى للأجور، إنه مع صرف مرتب شهر يناير، سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجر، وكل العاملين فى القطاع الخاص سيحصلون على الحد الأدنى للأجور إذا كانوا لا يحصلون على نفس القيمة وهى 2400 جنيه.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على قناة "الحياة: "بعض الشركات التى تضررت من كورونا، ولم تتمكن من تطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل مؤقت، وتتقدم بطلب استثناء، وهناك شركات تقدمت من 22 قطاع بحوالى 2855 شركة، و3090 شركة تقدموا بشكل فردى للحصول على الاستثناء بعد تضررها من الجائحة".

وقال: "أعطينا مهلة حتى شهر فبراير للشركات التى تقدمت باستثناء حتى يكون دراسة وافية لكل الشركات المتقدمة بهذا الطلب، وبعدها سيتم الإعلان عن الشركات التى تم قبول طلبها، وسيكون هناك رقابة على تطبيق الحد الأدنى للأجور، وعلى العامل أن يبلغ أنه لا يحصل على الحد الأدنى للأجر"