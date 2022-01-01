القضاء الإدارى يرفض دعوى طالب لإلغاء فصله من جامعة حلوان

كتب أحمد عبد الهادي

رفضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من أحد الطلاب، والتي طالب فيها بإلغاء قرار فصله من كلية التجارة جامعة حلوان، على خلفية اتهامة بالتحرش بزميلته داخل الحرم الجامعي بجامعة حلوان.

وقالت الدعوى، إنه نسب إلي طالب وإحدي زميلاته بذات الفرقة أنهما بتاريخ 11/12/2019 ارتكابا مخالفة تأديبية طلابية علي سند من القول أنهما بذات التاريخ وبدائرة تواجدهما بالحرم الجامعي قد خرجا علي مقتضي الواجب الطلابي والقوانين واللوائح المعمول بها لضبطهما في وضع مخل بالآداب العامة داخل الحرم الجامعي .

وأحالت الجامعة الطالبين إلي مجلس التاديب الطلابي الابتدائي وقد انعقد المجلس المذكور بجلساته علي النحو الموضح بمحاضر جلساتها في غيبة الطالب ودون اتصال علمه بإحالته إلى مجلس التأديب ودون إخطاره.

وأصدر مجلس التأديب الابتدائي شهر يونيو 2019 ، قرارًا غيابيا بتوقيع عقوبة الفصل النهائي للطالب من الكلية دون أن يتم إخطار الطالب بقرار مجلس التأديب، وقد انعقدت امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وتقدم لها الطالب، واجتازها وصدر قرار من الكلية التابع لها بإعلان نجاحه بالفرقة الثالثة وانتقاله إلى الفرقة الرابعة للعام الدراسي الجديد 2020/2021.

حتي فوجيء الطالب عند بداية العام الدراسي الجديد 2020/2021 بصدور القرار المشار إليه، وتقدم بطلب تظلم علي القرار الصادر ضده بالفصل النهائي من الكلية وفي ظل غياب كافة الضمانات المقررة للمحاكمة التاديبية العادلة التي نص عليها الدستور وكافة القوانين، وصدر القرار المطعون عليه دون تمكين الطالب من الدفاع عن نفسه، وتفنيد الاتهامات الموجهة إليه، وتقديم الأدلة علي نفيها، فلم تسمع أقواله ولم تتح له الفرصة في تقديم شهود النفي، مما دفع الطالب لرفع قضية أمام مجلس الدولة.