القبض على المتهم بالتعدى على سيدة الوراق

كتب كريم صبحى

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً "تعدى أحد الأشخاص على إحدى السيدات بالجيزة"، جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يعتدى على إحدى السيدات وإكراهها على الاعتذار منه.

بالفحص تبين أنه قد تبلغ لقسم شرطة الوراق بالجيزة من ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة) بتضررها من (زوج شقيقتها، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها "بكدمة بالوجه" لوجود خلافات بينه وبين زوجته "شقيقة المجنى عليها".

▪عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة والتعدى على المجنى عليها كما جاء بمقطع الفيديو المشا إليه، بسبب تدخلها فى الخلافات بينه وبين زوجته فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.