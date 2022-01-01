اليوم السابع
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القبض على المتهمين بالاعتداء على محاسب وسرقته في البدرشين

السبت، 01 يناير 2022 07:48 م
القبض على المتهمين بالاعتداء على محاسب وسرقته في البدرشين ضبط متهمين - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على 4 أشخاص متهمين بسرقة مبلغ 175 ألف جنيه من محاسب بالبدرشين، حيث اعتدوا عليه أثناء عودته من عمله واستولوا على النقود، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى مركز شرطة البدرشين بلاغا يفيد تعرض محاسب لاعتداء بالضرب بواسطة قطعة حديد على رأسه، وسرقة مبلغ 175 ألف جنيه خلال عودته من العمل. بإجراء التحريات تبين أن المجني عليه يعمل محاسبا بمصنع، وخلال عودته من العمل بحوزته مبلغا ماليا خاصا بالمصنع، تعرض لاعتداء وسرقة، وكشفت التحريات أن عاملين بالمصنع استعانا يشخصين آخرين لارتكاب الجريمة. تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وضبط النقود المسروقة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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