اليوم السابع
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القائم بعمل وزير الصحة يصدر 4 قرارات لتنظيم عمل قطاعى الطب الوقائى والعلاجى

السبت، 01 يناير 2022 06:27 م
القائم بعمل وزير الصحة يصدر 4 قرارات لتنظيم عمل قطاعى الطب الوقائى والعلاجى الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بعمل وزير الصحة والسكان، وزير التعليم العالي
كتب ـ وليد عبد السلام

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أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، القائم  بعمل وزير الصحة والسكان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم السبت، 4 قرارات وزارية لتنظيم العمل في قطاعات هامة بوزارة الصحة.
 
تضمنت قرارات الدكتور خالد عبدالغفار، تكليف الدكتور عمرو قنديل، برئاسة قطاع الشئون الوقائية والأمراض المتوطنة، وتكليف الدكتور علاء عيد مستشارا لوزير الصحة للشئون والمتوطنة.
 
كما أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، قرارا بتكليف الدكتور حازم الفيل، بتسيير أعمال رئيس قطاع الرعاية العلاجية بديوان عام الوزارة، فيما تقرر ندب الدكتور محسن طه للعمل بقطاع شئون الأقاليم بذات المستوى الوظيفي لوظيفته.
 
وأعرب الدكتور خالد عبدالغفار، عن خالص أمنياته بالتوفيق لمن شملتهم القرارات الوزارية بالتوفيق في أداء مهامهم في القطاعات المذكورة.
 
 

الصحة

قرارات تنظيمية

وزير الصحة

وزير التعليم العالي

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