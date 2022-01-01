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الغيوم فى كل مكان وعدم استقرار الجو مستمر.. شاهد أحوال الطقس بالمنيا

السبت، 01 يناير 2022 10:54 ص
الغيوم فى كل مكان وعدم استقرار الجو مستمر.. شاهد أحوال الطقس بالمنيا حالة الطقس فى محافظة المنيا
المنيا -حسن عبد الغفار

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قدم تليفزيون "اليوم السابع" ، بثا مباشرا عن حالة الطقس فى محافظة المنيا، حيث شهدت المحافظة منذ أمس هطول الأمطار الخفيفة على بعض الأنحاء والتى أثرت بشكل كبير على حركة المرور خاصة على الطرق السريعة، بينما قامت إدارة الكوارث والأزمات بالتعامل مع الأمطار وسحب المياه من الشوارع بالتنسيق مع الوحدات المحلية وشركة مياة الشرب التى دفعت بسيارتها إلى الشوارع لسحب تراكمات المياه الناتجة عن الأمطار.

 

وأعلن اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، بالإضافة الى مديريات الخدمات، لإتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بناءًا على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بشأن عدم استقرار الأحوال الجوية.

 

وكلف المحافظ، مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.

وشدد محافظ المنيا على ضرورة التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية وكل الأجهزة المعنية بنطاق المحافظة لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة سوء الطقس مع تفعيل غرف العمليات الفرعية وإدارة الأزمات والكوارث بجميع قطاعات المحافظة وربطها بإتصال متواصل بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة لاستقبال أى شكاوى وبلاغات من المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية لها


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