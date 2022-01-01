اليوم السابع
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الغيوم تغطى سماء المنوفية.. تحذيرات من أمطار غزيرة وطوارئ بالمحافظة.. لايف

السبت، 01 يناير 2022 11:33 ص
الغيوم تغطى سماء المنوفية.. تحذيرات من أمطار غزيرة وطوارئ بالمحافظة.. لايف محافظة المنوفية تعلن الطوارئ بسبب الطقس السيئ
المنوفية - محمد فتحى

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قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا حول حالة الطقس بمحافظة المنوفية، حيث تشهد المحافظة موجة من الطقس السيئ لليوم الثالث على التوالي.

ومن جانبه، شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بنطاق الوحدات المحلية لمواجهة موجة الطقس السيئ المتوقعة واحتمالية سقوط الأمطار الغزيرة والتى قد أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية، مؤكداً على الاستعداد التام لجميع العاملين بكافة مراكز المدن والوحدات المحلية وجاهزية السيارات والمعدات منذ مساء يوم الجمعة والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لنشر الفرق منذ صباح اليوم السبت لاتخاذ إجراءات عاجلة والتعامل الفورى مع موجة الطقس السيئ والتقلبات الجوية التى ستتعرض لها البلاد .

كما شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بضرورة اليقظة التامة ورفع حالة التأهب القصوى للتعامل مع موجة الأمطار والسيول بشكل جيد، والتواجد الميدانى على مدار اليوم بكافة شوارع وطرق المحافظة لمتابعة عمليات شفط المياه وتمركز سيارات الشفط والمعدات فى الأماكن التى ستتعرض لتراكمات المياه لسرعة شفطها والحد من الأثار الناجمة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وأشار محافظ المنوفية إلى تفعيل غرف العمليات الفرعية لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية لها وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لسرعة التعامل مع الموقف لتدارك أى حالات طارئة .

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد أصدرت فى بيان لها أن البلاد ستشهد خلال الأيام المقبلة حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة خلال اليومين القادمين.


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