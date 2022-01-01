اليوم السابع
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الغيوم الكثيفة تغيب الشمس فى سماء الأقصر والمحافظة ترفع حالة الطوارئ.. صور

السبت، 01 يناير 2022 04:28 م
الغيوم الكثيفة تغيب الشمس فى سماء الأقصر والمحافظة ترفع حالة الطوارئ.. صور الغيوم الكثيفة تغيب قرص الشمس مساءاً فى سماء الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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تشهد محافظة الأقصر حالة من الطقس المتقلب، مساء اليوم السبت، مع انتشار كثيف للغيوم فى السماء وهطول امطار ضعيفة للغاية مرة واحدة منذ الصباح، حيث أعلنت محافظة الأقصر، عن رفع حالة الطوارئ القصوى تحسباً لهطول أمطار على المدينة والقرى خلال الساعات المقبلة.

ومن جانبه أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، عن رفع حالة الطوارىء ودرجة الإستعدادات القصوى تحسباً للتغييرات المناخية التى قد تتعرض لها المحافظة خلال الساعات القليلة القادمة، وأكد على أن غرفة عمليات الأزمات والكوارث منعقدة لمتابعة ومواجهة أى آثار سلبية قد تنتج عن التغييرات المناخية مع الاستعداد لسقوط أمطار ما بين المتوسطة والغزيرة، وجاءت تعليمات محافظ الأقصر لكافة الجهات المختصة برفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أى أزمات محتملة .

كما تم تكليف شركة مياه الشرب والصرف الصحي برفع استعداد عربات الكسح وإعادة تمركزها طبقا للخطط الموضوعة لمواجهة الكوارث ، ومراجعة حالة محطات المياه ومحطات الصرف والمغذيات الكهربائية والمغذيات الكهربائية البديلة، ووجه محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، برفع درجة الاستعداد بين كافة الجهات المعنية ومتابعة جاهزية كافة المعدات مع انعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات لتلقي أي بلاغات محتملة وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة.

وتم تكليف رؤساء المدن والمراكز بمراجعة موقف السائقين والمهمات الخاصة بالإغاثة ومواجهة الأزمات والكوارث وتجهيزها لمواجهة أي مواقف طارئة، وتأمين جميع أعمدة الكهرباء وعدم وجود أسلاك عارية، كما تم تكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها والتأكيد على صلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات الكهربائية البديلة، وكذلك شدد على مسئول الأسعاف التأكد من تجهيز كافة سيارات الأسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة.

الغيوم الكثيفة تغيب قرص الشمس مساءا فى سماء الأقصر (1)
الغيوم الكثيفة تغيب قرص الشمس مساءا فى سماء الأقصر (1)

الغيوم الكثيفة تغيب قرص الشمس مساءا فى سماء الأقصر (2)
الغيوم الكثيفة تغيب قرص الشمس مساءا فى سماء الأقصر (2)

الغيوم الكثيفة تغيب قرص الشمس مساءا فى سماء الأقصر (3)
الغيوم الكثيفة تغيب قرص الشمس مساءا فى سماء الأقصر (3)

الغيوم الكثيفة تغيب قرص الشمس مساءا فى سماء الأقصر (4)
الغيوم الكثيفة تغيب قرص الشمس مساءا فى سماء الأقصر (4)

الغيوم الكثيفة تغيب قرص الشمس مساءا فى سماء الأقصر (5)
الغيوم الكثيفة تغيب قرص الشمس مساءا فى سماء الأقصر (5)

الغيوم الكثيفة تغيب قرص الشمس مساءا فى سماء الأقصر (6)
الغيوم الكثيفة تغيب قرص الشمس مساءا فى سماء الأقصر (6)

الغيوم الكثيفة تغيب قرص الشمس مساءا فى سماء الأقصر (7)
الغيوم الكثيفة تغيب قرص الشمس مساءا فى سماء الأقصر (7)

الغيوم الكثيفة تغيب قرص الشمس مساءا فى سماء الأقصر (8)
الغيوم الكثيفة تغيب قرص الشمس مساءا فى سماء الأقصر (8)

الغيوم الكثيفة تغيب قرص الشمس مساءا فى سماء الأقصر (9)
الغيوم الكثيفة تغيب قرص الشمس مساءا فى سماء الأقصر (9)

 


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