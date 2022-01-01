اليوم السابع
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العماد جوزيف عون: الجيش اللبنانى سيظل قادرا على القيام بمهمته المقدسة

السبت، 01 يناير 2022 02:00 ص
العماد جوزيف عون: الجيش اللبنانى سيظل قادرا على القيام بمهمته المقدسة جوزاف عون
أ ش أ

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تعهد قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون، بأن يبقى الجيش صلبا ومتماسكا وقادرا على القيام بمهمته المقدسة.

وأعرب قائد الجيش اللبناني -في رسالة بمناسبة العام الجديد- عن أمنيته لأن يسوده السلام والاستقرار للبنان، معتبرا أنه فرصة جديدة للحوار والمصالحة.

وقال -في رسالته- "نطوى الليلة صفحة 2021 مع كل مآسيها وأزماتها، عل 2022 تحمل معها الخير لجميع اللبنانيين، ومنهم العسكريون الذين لا يزالون يتمتعون بالإرادة والعزيمة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة. 


وتوجه بالتحية للعائلات التي فقدت أحباء لها هذا العام، متمنيا أن يحمل العام المقبل العزاء لقلوبهم.

يذكرأن، قال وزير الداخلية والبلديات اللبنانى القاضى بسام مولوى "إن الأجهزة الأمنية تعمل بكل جدية لمنع تصدير الشر" كافة الأعمال المخالفة" الى كل الدول العربية وخصوصا دول مجلس التعاون الخليجى" حسب قوله .

جاء ذلك في تصريحات له أوضح خلالها أنه تابع مجريات التحقيق بعد ضبط شحنة البرتقال التي كانت تحتوي على كميات كبيرة من حبوب الكبتاجون والتي كانت متوجهة الى دولة الكويت.

وأضاف الوزير أنه تواصل مع الجهات الأمنية المختصة في دولة الكويت مثنيا على أهمية التعاون بين قطاع الأمن الجنائي في وزارة الداخلية الكويتية والأجهزة الأمنية اللبنانية والذي أثمر عن إحباط عملية التهريب أمس عبر ميناء بيروت البحري .

وفي السياق ذاته، بعث الوزير مولوي برقية إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية فى دولة الكويت الشيخ أحمد المنصور الصباح لتهنئته على توليه منصبه الجديد في وزارة الداخلية.

 


جوزاف عون

لبنان

الجيش اللبنانى

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