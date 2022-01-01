الطفل محمد هانى تعلم لغة الإشارة للتواصل مع والديه من الصم والبكم.. لايف

الشرقية - فتحية الديب

قدم تلفزيون "اليوم السابع" قبل قليل بثا مباشرا قدم خلاله نموذجا يدعو للإصرار والأمل الطالب "محمد هانى عزت" ابن التسع سنوات بالصف الرابع الابتدائى بمدرسة النيل الابتدائية بمدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

وقال الطفل "محمد هانى " إن والديه من الصم والبكم الأم تعمل إدارية بالتربية والتعليم والأب موظف بالكهرباء،وهو الابن الاكبر لهما ولديه ٣ شقيقات بنات،ولكونه الطفل الأول لأسرته حرص على تعليم لغة الإشارة بنفسه للتفاهم مع والديه.

قدم الطفل خلال البث المباشر الأذان وسورة الفاتحة وسورة قل هو الله احد واغنية علمونا فى مدرستنا بلغة الإشارة وتمنى أن يصبح طبيب أطفال فى المستقبل ليعالج الأطفال وخاصة مرضى القلب.