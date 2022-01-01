الصناعات الهندسية : حياة كريمة فرصة للشركات للانطلاق وتشغيل العمال

كتب عبد الحليم سالم

أشاد المهندس خالد الفقى، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية بالمشروعات العملاقة التي يتم افتتاحها في الصعيد وفى مختلف ربوع مصر ضمن مبادرة حياة كريمة.

وطالب المهندس خالد الفقى من الشركات القابضة خاصة الشركة القابضة للصناعات المعدنية بضرورة المشاركة فى كافة المشروعات التى يمكن للشركات التابعة المشاركة فيها، وتوفير المواد الخام ‏للمشاركة فى هذه المبادرة مثل المواسير والأبراج وأعمدة الكهرباء والحديد والصلب والألومنيوم وغيرها من الاحتياجات الضرورية لهذه المبادرة الكبيرة.

وأكد لـ" اليوم السابع" أن هناك ميزة أخرى لهذه المبادرة أنها توفر الخدمة ملايين المواطنين المحرومين، وما دام هناك اصلاح اجتماعى، سيكون فيه إصلاح اقتصاد لآن التنمية تعنى العمال والشركات، وبالتالي سيتم استخدام أساليب حديثة في الإدارة والتنمية وتحسين مهارات العمال.

وأشار أن المبادرة تؤكد الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بهذه المناطق التى ظلت محرومة لسنوات طويلة، لافتا إلى أنها فرصة حقيقة لانتشال العديد من الشركات من عثرتها وتحولها للربحية ، ولا سيما أن المبادرة تقوم على تطوير شامل للقرى بداية من الطرق والكبارى والمياة والصرف الصحى وكذلك بناء المرافق والمبانى الخدمية من وحدات صحية ومستشفيات ومراكز خدمات متنوعة ، مما يمثل فرصة حقيقة للشركات للمشاركة فيها وتحسين مؤشراتها المالية .