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الشمس طالعة.. شاهد حركة المرور أعلى كوبرى أكتوبر واعرف حالة الطقس.. بث مباشر

السبت، 01 يناير 2022 09:31 ص
الشمس طالعة.. شاهد حركة المرور أعلى كوبرى أكتوبر واعرف حالة الطقس.. بث مباشر كوبرى أكتوبر - أرشيفية
كتب ـ بهجت أبو ضيف

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أعد "اليوم السابع" بثا مباشرا من أعلى كوبري أكتوبر بمحافظة القاهرة، صباح اليوم السبت، لرصد حركة المرور، والتعرف على حالة الطقس التي توقعتها هيئة الأرصاد الجوية.

واصلت إدارات المرور، اليوم نشر سيارات إغاثة على الطرق السريعة والرابطة بين المحافظات لرصد آى حالات زحام مرورى تحسبا لهطول الأمطار، بناء على توقعات الأرصاد الجوية.

وخصصت إدارة المرور أرقام للإغاثة منها (01221110000) للمساعدة فى حالات الطوارئ على الطرق السريعة وكذلك رقم (136) للإدارة العامة لمرور القاهرة للرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحالة المرورية.

وحذرت إدارة المرور خلال هطول الأمطار من السرعات الجنونية، تجنبا لوقوع أى حوادث وسقوط مصابين و يجب السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار مع التحكم فى عجلة القيادة للسيارات جيداً.

كما شددت إدارة المرور، على تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية، كما يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان، وتفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة فى اى اتجاه.


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