اليوم السابع
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السكة الحديد تعتذر عن تأخيرات القطارات لتخفيض السرعة بسبب سقوط الأمطار

السبت، 01 يناير 2022 04:42 م
السكة الحديد تعتذر عن تأخيرات القطارات لتخفيض السرعة بسبب سقوط الأمطار السكك الحديدية
كتب رضا حبيشى

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أعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان صادر عنها اليوم انه نظرا لهطول الامطار على مستوى الجمهورية مما قد يسبب خطورة على مسير القطارات فإنه وحرصا علي سلامة وامان الركاب ومسير القطارات يتم مسير القطارات بسرعات بطيئة الأمر الذي يؤدي إلي تأخير للقطارات لحين استقرار الأحوال الجوية 
 
وأكدت هيئة السكة الحديد اعتذارها  لجمهور الركاب عن هذا التاخير الخارج عن إرادة الهيئة خاصة وان الهيئة لا تتوانى في تقديم مستويات الخدمة المتميزة لجمهور الركاب على مدار الساعة.
 

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت حتى الخميس المقبل، حيث تستمر حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، ويسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى :

- السبت 01 يناير 2022:

أمطار متوسطة على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة ، قد تصل للسيول على مرتفعات سيناء ومحافظة البحر الأحمر

 

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى

 

أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

 

نشاط رياح على مناطق من جنوب البلاد .

 

- الأحد 2 يناير 2021:

 

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة و سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة

 

أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة

 

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة

 

 - الاثنين 3 يناير 2022:

 

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى

 

نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة

 

من الثلاثاء 4 يناير إلى الخميس 6 يناير 2022:

 

اعتبارا من الثلاثاء 4 يناير 2022 ، استقرار فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء

 يسود خلال هذه الفترة شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 


السكة الحديد

حركة القطارات

تأخير القطارات

الطقس

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