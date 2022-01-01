الزراعة: التفتيش على 3 آلاف مركز لبيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية

كتبت ـ أسماء نصار

شنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أى مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التى تحددها الجهات المختصة.

وقامت مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حملة مكبرة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث قامت الحملات بالمرور والتفتيش على 3302 مركز لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في جميع المحافظات خلال عام 2021 وتم رصد 1354 مركزا مخالفا ما بين العمل بدون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية، ووجود أدوية محظورة أو مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

وتم إصدار (241) قرارا إداريا لإغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص بعدد (902) منشأة بيطرية بمحافظات: (الغربية، الإسكندرية، الشرقية، المنوفية، سوهاج، الفيوم، بنى سويف، الإسماعيلية، دمياط، القليوبية، قنا، كفر الشيخ، المنيا، الدقهلية، القاهرة، السويس، الجيزة، الأقصر، أسيوط، البحيرة، الوادي الجديد، بورسعيد، شمال سيناء، مطروح)، تم عمل (36) محضر جنح بمحافظات (المنوفية، كفر الشيخ، بنى سويف، البحيرة، القليوبية، الإسكندرية، قنا)، وتم عمل (164) محضر (اداري) بمحافظات: (الجيزة، الشرقية، بنى سويف، القليوبية، الدقهلية، السويس، المنوفية، الغربية، القاهرة، أسيوط، البحيرة، الوادي الجديد، الإسماعيلية.

كما تم تنفيذ قرارات الإغلاق لـ(252) مركزا بيطريا مخالفا بمحافظات: (الشرقية، الإسكندرية، الغربية، القاهرة، الدقهلية، بورسعيد، الوادي الجديد، بنى سويف، كفر الشيخ، الإسماعيلية، الجيزة، الفيوم).

ومن جهته، أكد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.