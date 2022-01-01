الرئيس السيسي يهنئ رئيس مجلس السيادة فى السودان بذكرى يوم الاستقلال

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة، اليوم السبت، إلى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة لجمهورية السودان؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.