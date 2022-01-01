الرئيس السيسي يهنئ رئيس مجلس السيادة فى السودان بذكرى يوم الاستقلال

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة، اليوم السبت، إلى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة لجمهورية السودان؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
الرئيس السيسي يهنئ رئيس مجلس السيادة فى السودان بذكرى يوم الاستقلالالسبت، 01 يناير 2022 03:51 م
الرئيس السيسي
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