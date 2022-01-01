وكتب زيلينسكى -عبر حسابه على منصة (تويتر)- "كما اتفقنا مع شريكتنا الاستراتيجية، الولايات المتحدة، لا شيء يخص أوكرانيا دون (إشراك) أوكرانيا"، مضيفا: "أتطلع إلى الحديث مجددا مع الرئيس الأمريكي الأحد المقبل لتنسيق خطواتنا لصالح السلام في أوكرانيا والأمن في أوروبا".


يأتي ذلك بينما يتهم الغرب الحكومة الروسية بالتحضير لغزو أوكرانيا عسكريا، وهو ما نفته موسكو مرارا. وتصف روسيا تلك الاتهامات بأنها ذريعة لزيادة الحضور العسكري للناتو على حدود روسيا.