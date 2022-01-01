اليوم السابع
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الحماية المدنية تسيطر على حريق شب بالغابة الشجرية غرب الغردقة

السبت، 01 يناير 2022 01:38 م
الحماية المدنية تسيطر على حريق شب بالغابة الشجرية غرب الغردقة السيطرة على حريق بالغابة الشجرية في الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق متوسط شب بالغابة الشجرية غرب مدينة الغردقة، دون حدوث أي إصابات أو خسائر مادية، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. 

كان تلقى اللواء محي سلامة مدير أمن البحر الأحمر بلاغا من غرفة عمليات الحماية المدينة بالغردقة، يفيد باندلاع حريق بمحيط الغاية الشجرية شمال غرب الغردقة، حيث دفعت الحماية المدنية بسيارتين إطفاء للسيطرة على الحريق. 
 
وظهرت أدخنة الحريق بسماء المنطقة بطريقة متصاعدة، حيث تمكنت الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق وإخماده بعد أن شب في بعض الأشجار هناك وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
يذكر أن الغابة الشجرية بالغردقة والتي تتبع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي تقع شمال غرب الغردقة، ويتم ري الأشجار بها من محطة المعالجة الثلاثية لمياه الصوف الصحي بالغردقة، ودائما ما تشب فيها النيران بشكل متكرر بسبب كثرة الأشجار هناك.
 
من جانب آخر تشهد محافظة البحر الأحمر، اليوم السبت، حالة من الطقس السيئ حيث تظهر في سماء مدينة الغردقة والمدن الشمالية للمحافظة الغيوم بشكل كثيف، مع ظهور متقطع للشمس.
 
 

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