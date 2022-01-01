الثلاثاء المقبل يوم حاسم لرئيس جنوب أفريقيا السابق.. إصدار أول تقرير حول فساد عهده

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

تسلم لجنة تحقيق جنوب إفريقية الأسبوع المقبل، أول تقرير لها بشأن قضايا فساد تعود لفترة الرئيس السابق جاكوب زوما، حسبما أعلنت الحكومة.

ويتسلم رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا الثلاثاء المقبل "رسميا الجزء الأول من تقرير التحقيق القضائي في اتهامات بالفساد والاحتيال في مؤسسات الدولة"، حسبما أعلن الوزير مودلي غونغوبيلي للصحفيين.

وسيُنشر التقرير في اليوم نفسه أو في وقت ما خلال الأسبوع، كما قال وسيتم تسليم الجزأين المتبقيين في فبراير.

ويُتهم زوما بالضلوع في تبديد خزائن الدولة خلال حكمه الذي استمر تسع سنوات، وانتهى حكمه في فبراير 2018 بعدما أطاحه حزب المؤتمر الوطني الحاكم.

وقبل تنحيه رضخ لضغوط متزايدة وشكّل لجنة تحقيق برئاسة نائب رئيس السلطة القضائية ريموند زوندو.وبدأت اللجنة جلسات الاستماع لشهادات في أغسطس 2018.

وفي يوليو 2021 حكم على زوما بالسجن 15 شهرا بتهمة الازدراء بعدما رفض المثول أمام لجنة المحققين.وأثار سجنه احتجاجات عنيفة وأعمال نهب في مقاطعة كوازولو ناتال التي يتحدر منها، وامتدت إلى جوهانسبرج العاصمة الاقتصادية في يوليو مودية بأكثر من 350 شخصا.

وفي سبتمبر مُنح إفراجا مشروطا لأسباب طبية، غير أن محكمة أمرت بإعادته إلى السجن. واستأنف قرار المحكمة.

كما يواجه زوما 16 اتهاما بالاحتيال والتزوير والابتزاز على خلفية صفقة شراء معدات عسكرية في 1999 من خمس شركات أسلحة أوروبية عندما كان نائبا للرئيس.