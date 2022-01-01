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التنمية المحلية توجه باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بسبب الطقس السيئ

السبت، 01 يناير 2022 01:00 ص
التنمية المحلية توجه باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بسبب الطقس السيئ أمطار - أرشيفية
كتب ـ على عبد الرحمن

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قالت وزارة التنمية المحلية، إنه بناء على توقعات هيئة الأرصاد الجوية، باستمرار موجة الطقس السيئ اليوم على عدد من المحافظات، تواصل المحافظات رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لموجة التقلبات الجوية.
 
كما أكدت وزارة التنمية المحلية، استمرار عمل غرفة عمليات الوزارة وغرف العمليات المركزية في المحافظات، والتنسيق مع غرفة عمليات مجلس الوزراء، وغرف عمليات الجهات المعنية مثل شركات مياه الشرب والصرف الصحى والإدرات العامة للمرور. 
 
ويواصل رؤساء الأحياء والمدن والمراكز المتابعة ميدانياً لأعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية، ومتابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أى أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء. 
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت استمرار موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد ، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ،  شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء. 
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت، يشهد سقوط أمطار متوسطة على  مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة، قد تصل للسيول على مرتفعات سيناء ومحافظة البحر الأحمر، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى، وأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

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