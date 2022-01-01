اليوم السابع
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السبت، 01 يناير 2022 02:04 م
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التحفظ على مواد ومعدات لحالة بناء مخالف وإزالة تعديات بمركز الواسطى ببنى سويف

السبت، 01 يناير 2022 01:14 م
التحفظ على مواد ومعدات لحالة بناء مخالف وإزالة تعديات بمركز الواسطى ببنى سويف إزالة تعديات بمركز الواسطى
بنى سويف هانى فتحى

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واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف برئاسة المحاسب محمد بكري العمل في سحب وشفط تجمعات المياه بشارع سعد زغلول ومحيط محطة سكة حديد الواسطى وعدد من شوارع المدينة الرئيسية والفرعية بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ لتيسير حركة المارة والمرور، كما تم التنسيق مع هندسة كهرباء الواسطى لسرعة إعادة توصيل التيار الكهربائي ببعض قرى المركز.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف تم التحفظ على مواد ومعدات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما تم رصده لحالة بناء بدون ترخيص، فضلا عن تنفيذ الإزالة في المهد لثلاث حالات تعد بالبناء المخالف على مساحة 3 قراريط من الأرض الزراعية، بكوم أبو راضي وأبو صير الملق، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الزراعية حماية الأراضي والمجالس القروية المحلية لمركز الواسطى.


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