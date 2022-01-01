التحريات تكشف ملابسات وفاة طفل أصيب بصعق كهربائي في حلوان

كتب: عبد الرحمن سيد

كشفت تحريات رجال المباحث بالقاهرة، ملابسات وفاة طفل في حلوان بعدما أصيب بصعق كهربائي نتيجة ملامسة عمود إنارة، لهطول الأمطار أمس الجمعة، وتم نقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولكنه توفى داخل المستشفى صباح اليوم ولا توجد اى شبهة جنائية في الحادث.

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الطفل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

كانت وزارة الصحة أصدرت بيان لمجموعة من الحوادث نتيجة لهطول الأمطار بالأمس، ومن بينها إصابة طفل 16 عامًا إثر تعرضه لحادث صعق كهربائي من عمود إنارة في حلوان بمحافظة القاهرة، وتم نقله لمستشفى النصر بحلوان ولكنه توفى وتم وضعه في المشرحة.

وقام رجال المباحث بالانتقال والفحص تبين إصابة الطفل بصعقة كهربائية نتيجة ملامسة عمود إنارة، بسبب هطول الامطار، وتوفي عقب ذلك داخل المستشفى، وتم الاستماع لأقوال أسرة الضحية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وصرحت النيابة العامة بدفن جثة الضحية عقب الإنتهاء من إعداد تقرير بالصفة التشريحية له.