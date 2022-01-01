التحريات تكشف كواليس مقتل شاب على يد والده في الطالبية: "كان بيأدبه"

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل مقتل شاب على يد والده في الطالبية، حيث تبين أن المتهم اعتدى على ابنه بالضرب في محاولة لتأديبه، ولم يقصد قتله، حيث أصابه بسكين خلال تشاجره معه، وحاول إنقاذه بنقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة.

وأجرى المتهم معاينة تصويرية، كشف خلالها أمام رجال المباحث كيفية ارتكابه الجريمة، وأكدت زوجة الجاني تحريات رجال المباحث، حيث قالت إن زوجها كان يقصد تأديب ابنها، بعد نشوب مشادة كلامية بينهما، نتيجة الخلافات المتكررة في الآونة الأخيرة.

واعترف المتهم أنه لم يقصد قتله، مؤكدا أن مشادة كلامية نشبت بينهما، بسبب خلافات أسرية، تطورت إلى مشاجرة، وخلال التشاجر أمسك بسكين وسدد له طعنة به، مما أسفر عن إصابته.

أضاف المتهم أمام العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث غرب الجيزة، والعقيد محمد الجوهري وكيل فرقة المباحث، أنه حاول إنقاذ ابنه بنقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابة التي لحقت به، مؤكدا أنه لم يقصد قتله، ولم يخطط لارتكاب الجريمة، وأشار إلى أن ادعاءه بانتحار ابنه بطعن نفسه بسبب تعاطيه المخدرات، كان الهدف منه الإفلات من المسائلة القانونية.

كما استمع رجال المباحث بإشراف العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، لأقوال زوجة المتهم، ووالدة القتيل، وأفراد الأسرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل لاتهامه بقتل ابنه خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات أسرية في الطالبية، حيث طعنه بسكين، وحاول إنقاذه بنقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة، وادعى المتهم انتحار ابنه بسبب إدمان المواد المخدرة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نقل شاب إلى المستشفى مصابة بجرح طعني نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض ومفارقته الحياة بمنطقة الطالبية.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وبسؤال والده ذكر أن ابنه انتحر لإدمانه المواد المخدرة، إلا أن التحريات التي أجراها الرائد محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، كشفت عدم صحة الواقعة، وأن والد المجني عليه وراء الاعتداء عليه بسكين بسبب خلافات أسرية، حيث تشاجر معه وطعنه مما أسفر عن إصابته، وحاول إنقاذه بنقله إلى المستشفى، إلا انه فارق الحياة.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.