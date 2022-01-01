اليوم السابع
Ads
السبت، 01 يناير 2022 06:55 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

التحريات تكشف غموض العثور على طفلة رضيعة أمام عقار بالدقى

السبت، 01 يناير 2022 06:28 ص
التحريات تكشف غموض العثور على طفلة رضيعة أمام عقار بالدقى قوة أمنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، ملابسات العثور على طفلة رضيعة "حديثة الولادة" أمام عقار في الدقي، حيث تبين أن والدتها تركتها بعد أن حملت بها سفاحا، وساعدتها ابنة خالتها في ارتكاب الواقعة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمتين.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثورعلى طفلة حديثة الولادة أمام عقار بالدقي، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت تحريات الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي أن الطفلة حديثة الولادة، وأن سيدتين وراء تركها أمام العقار.

وعقب فحص كاميرات المراقبة، وتكثيف التحريات، تم التوصل إلى أن والدة الطفلة حملت بها سفاحا، وعقب ولادتها قررت التخلص منها، وتركتها بمساعدة ابنة خالتها أمام العقار، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمتين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.


العثور على طفلة

قسم الدقي

طفلة

الامن

التحريات

الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة