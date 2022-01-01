التحريات تكشف غموض العثور على طفلة رضيعة أمام عقار بالدقى

كتب بهجت أبو ضيف

كشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، ملابسات العثور على طفلة رضيعة "حديثة الولادة" أمام عقار في الدقي، حيث تبين أن والدتها تركتها بعد أن حملت بها سفاحا، وساعدتها ابنة خالتها في ارتكاب الواقعة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمتين.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثورعلى طفلة حديثة الولادة أمام عقار بالدقي، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت تحريات الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي أن الطفلة حديثة الولادة، وأن سيدتين وراء تركها أمام العقار.

وعقب فحص كاميرات المراقبة، وتكثيف التحريات، تم التوصل إلى أن والدة الطفلة حملت بها سفاحا، وعقب ولادتها قررت التخلص منها، وتركتها بمساعدة ابنة خالتها أمام العقار، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمتين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.