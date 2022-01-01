وقال فرانسيس - في رسالته بمناسبة العام الجديد - "نظرا لأن الأم تضع الحياة، وتحافظ على العالم متكاتفا، دعونا نبذل جهودا أكبر للنهوض بالأمهات ولحماية النساء"، حسبما نقلته صحيفة (الجارديان) البريطانية.