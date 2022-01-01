البابا تواضروس: العام الجديد هو عام الحب وعام السعادة على الشعب المصرى

الإسكندرية أسماء على بدر

قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه على الجميع البعد عن التلصص والتحدث عن خصوصية الآخرين والتحلل بالصفات الكريمة وصفات المسيح.

وأضاف فى عظته اليوم فى صلوات القداس الإلهي بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية، فى العام الجديد لابد على الجميع أن يسمع جيدا وينتقى كل ما هو مفيد وله قيمه ويضيف إليه المعرفة والبعد عن الاشياء السلبية، مطالبا التحدث عن أعمال الله والتحدث بصورة إيجابية .

وقال إن العام الجديد يكرر فيه رقم 2 وهو رقم يفسر فى الكتاب المقدس بالحب لذلك هو عام الحب ، متمنيا للجميع عام سعيد وسنة بها سعادة وبركة على الشعب المصرى .

وكان قد ترأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صلوات القداس الإلهي بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية وسط إجراءات احترازية مشددة.

وشددت مديرية أمن الإسكندرية الإجراءات الاحترازية فى محيط الكنيسة وفرض كردون أمنى فى محيط الكنيسة، ووضع بوابات إلكترونية والتأكد من هوية المصلين بإبراز البطاقة الشخصية .

كما فرضت الكنيسة المرقسية إجراءات احترازية مشددة ووضع علامات للجلوس حفاظا على سلامة المصلين وفق العدد المسموح به داخل الكنيسة وبالحجز المسبق .

ويشارك البابا تواضروس الثانى القداس القمص إبرام إميل وكيل البابا تواضروس ، الانبا بافلى أسقف عام الشباب وكنائس المنتزه ،الانبا هيرمينا ، اسقف كنائس قطاع وسط ، والانبا ايلاريون أسقف كنائس قطاع غرب زراعة الكنيسة المرقسية ، وعدد من الآباء الكهنة فى الكنيسة.