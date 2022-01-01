الإمارات تتسلم مقعدها غير الدائم فى مجلس الأمن الدولى

كتب محمد جمال

تسلمت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، مقعدها كعضو غير دائم فى مجلس الأمن الدولى للمرة الأولى منذ عام 1987، جاء ذلك وفق ما أعلنته البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة فى بيان على حسابها الرسمى بموقع "تويتر".

وقالت البعثة: "تتشرف دولة الإمارات بشغل مقعدها في مجلس الأمن للفترة 2022-2023، مع كل من ألبانيا والبرازيل وجابون وغانا"، وذلك بقيادة لانا نسيبة، مساعد وزير الخارجية والمندوبة الدائمة للدولة الخليجية فى الأمم المتحدة.



حساب البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة

ونقلت عن لانا نسيبة قولها إن بلادها "ستواصل من خلال مقعدها فى مجلس الأمن جهودها نحو إحلال السلام والاستقرار والتعددية في جميع أنحاء العالم".

وكانت الإمارات قد فازت بمقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولى خلال انتخابات جرت فى يونيو الماضى، لتكون هذه المرة الثانية التي تشغل المقعد بعدما شغلته بين عامي 1986-1987، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

ويتكون مجلس الأمن من خمسة أعضاء دائمين ولهم حق النقض "الفيتو" (روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين والمملكة المتحدة)، وعشرة أعضاء غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة سنتين.