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"الأوقاف" تبدأ توزيع 6 آلاف زى أزهرى جديد لأئمة المساجد فى 15 محافظة غدا

السبت، 01 يناير 2022 07:00 ص
"الأوقاف" تبدأ توزيع 6 آلاف زى أزهرى جديد لأئمة المساجد فى 15 محافظة غدا الزي الأزهري - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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تبدأ مديريات الأوقاف فى المحافظات غدا الأحد، وحتى السبت 15 يناير الجارى، توزيع الدفعة السادسة من صرف الزي الأزهري الثالث للأئمة، وعددهم (  6000) إمام ، وذلك بمحافظات (الشرقية – البحيرة – الغربية – القاهرة – الدقهلية - كفر الشيخ – سوهاج – المنوفية – أسيوط – الجيزة – القليوبية – المنيا – قنا – الإسكندرية – بني سويف ). 
 
وذكر تقرير سابق لوزارة الأوقاف، أنه بذلك يبلغ ما تم توزيعه من 1 يوليو الماضى، حتى الآن (44873) زيًّا أزهريًّا وما زال التوزيع مستمرًا، مؤكدة أن ذلك يأتى في إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزي الأزهري للأئمة. 
 
وشددت وزارة الأوقاف على الأئمة المقرر الصرف لهم الحضور إلى مقر مديرياتهم للاستلام وفق الجدول المرفق على موقع الوزارة الإلكتروني مع الالتزام بارتداء الكمامات ومراعاة الإجراءات والضوابط الاحترازية.  
 
وفى سياق متصل سيتم توزيع 3 آلاف عمامة أزهرية على المستحقين بمحافظات: ( الشرقية -  البحيرة – الغربية – الدقهلية – كفر الشيخ – سوهاج – المنوفية – أسيوط – الجيزة – القليوبية – المنيا – قنا – بني سويف - الإسكندرية – أسوان ) ، ليصل إجمالي ما تم توزيعه ( 33017 ) عمامة أزهرية حتى الآن، على أن يتم التوزيع بمقر كل مديرية إقليمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، وعلى مديري المديريات تنظيم ذلك، وتحت مسئوليتهم بدءًا من غدا الأحد وحتى الثلاثاء  11 يناير الجارى.

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