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الألعاب النارية تضيئ سماء الرياض فى احتفالات العام الجديد.. صور وفيديو

السبت، 01 يناير 2022 01:30 ص
الألعاب النارية تضيئ سماء الرياض فى احتفالات العام الجديد.. صور وفيديو الألعاب النارية فى الرياض
كتب محمد تهامى زكى

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أضاءت الألعاب النارية سماء العاصمة السعودية الرياض، احتفالا بحلول العام الميلادى الجديد 2022، لتخطف الأنظار بطريقة العرض المبهرة، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض فى نسخته الثانية.

ونشر حساب موسم الرياض، عبر منصاته على انستجرام وتويتر وفيس بوك، صورا من الاحتفالات بالعام الجديد، صحبها بتعليق: "الألعاب النارية.. تحتفل فى سماء الرياض بدخول سنة جديدة وتأخذ مكانها بين السحب وتسعد كل من يشوف".

 

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