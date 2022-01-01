الأجهزة الأمنية بأسوان تضبط 10 عاطلين بحوزتهم هيروين وشابو

أسوان - صلاح المسن

شنت الأجهزة الأمنية بأسوان حملات أمنية مكبرة خلال الساعات الماضية لتحقيق الانضباط فى الشارع، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، ونجحت خلالها فى ضبط عدة قضايا وتمكنت من ضبط 10 من العناصر الإجرامية بدوائر مراكز أسوان، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية غير مرخصة.

وتمكن رجال المباحث بأسوان من ضبط 10 عاطلين بترويج المواد المخدرة تم التحفظ على المتهمين، تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم فى الواقعة.

وحسبما أفادت الشرطة، أسفرت الجهود عن ضبط المتهمين وبحوزتهم لفافات من نبات البانجو المخدر وكمية من الهيروين ومخدر الشابو.

وتم التحفظ على المتهمين والمواد المخدرة والأسلحة وتحررت المحاضر اللازمة وجارِ العرض على النيابة العامة كما شنت الأجهزة الأمنية بأسوان حملات أمنية مكبرة خلال الساعات الماضية لتحقيق الانضباط فى الشارع، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، ونجحت خلالها فى ضبط عدة قضايا.