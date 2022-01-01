استقرار الأحوال الجوية في محافظات القناة وسحب تراكمات الأمطار

الإسماعيلية - السيد فلاح

تواصل سيارات ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة جهودها لسحب بعض تراكمات مياة الأمطار في بعض الأماكن بمحافظات القناة الثلاثة بالإضافة إلي استمرار رفع حالة الطوارئ وانتشار سيارات الكسح والبدالات لمواجهة أى طوارىء تنتج عن التغيرات المناخية المفاجئة، مع استمرار التنسيق مع الشبكة الموحدة للطوارئ وغرف العمليات الرئيسية وكافة المديريات المعنية على مستوى محافظات القناة.

ونجحت جهود العاملين بشركة محافظات القناة في احتواء أزمة تجمعات مياه الأمطار في العديد من مراكز وقرى الإسماعيلية بسبب هطول الإمطار وتحقيق السيولة المرورية فى الأماكن التى شهدت تجمعات المياه ومنها الشارع التجارى وميدان عثمان والطريق الدائرى وتقاطع شارع بورسعيد والدائرى وعودة الأمور إلى طبيعتها، بالإضافة إلى استمرار جهود فرق الشبكات والطوارىء فى مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية بالقصاصين وفايد والقنطرة غرب والتى شهدت سقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة.

وفى قطاع السويس تستمر فرق الطوراىء والشبكات فى رفع كميات المياة المتجمعة فى عدد من الأحياء منها شارع الجيش بحى الأربعين،منطقة 24 أكتوبر بحى فيصل، منطقة الملاحة، ومنطقة عرب المعمل بحى عتاقه بالسويس.

وفى قطاع بورسعيد انتهت فرق الشبكات من رفع كميات المياه المتجمعة فى العديد من الشوارع الرئيسية، مع استمرار العمل فى رفع المياه من الشوارع الجانبية وتحقيق السيولة المرورية.

كان اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة قد أعلن رفع حالة الطوارئ في المحافظات الثلاث الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، تحسبًا لموجة التقلبات الجوية، حيث تم رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى لمواجهة الأمطار المحتملة، وأي تغيرات مناخية مفاجئة، واتخاذ كافة اجراءات الحيطة والحذر، وفقاً للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية، مشيرًا إلي أن خدمة الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى، أو على الرقم ٠١٢٠٦٦٦٦٢٤٠من اى محمول تتلقي شكاوى المواطنين وتوجيه الفرق الفنية ومعدات الشركة لسرعة حلها على الفور.