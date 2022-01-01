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استعدادات مكثفة بالقليوبية لاحتفالات عيد الميلاد.. تعرف عليها

السبت، 01 يناير 2022 02:04 م
استعدادات مكثفة بالقليوبية لاحتفالات عيد الميلاد.. تعرف عليها متابعة تأمين الكنائس بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، شن عدد من الحملات لمتابعة جهود الوحدات المحلية في تجهيز محيط الكنائس، استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد بمدن المحافظة، من خلال حملات إزالة الإشغالات، ورفع تراكمات القمامة من محيط مطرانية بنها وكنيسة ماريوحنا بمدينة بنها، وبكنيسة السيدة العذراء بقرية أسنيت بمدينة كفر شكر، وكذلك كنيسة مارجرجس بمدينة طوخ.

واستهل "الهجان"، الجولة بمتابعة إزالات الإشغالات ورفع تراكمات القمامة من محيط مطرانية بنها وكنيسة ماريوحنا بمدينة بنها وبكنيسة السيدة العذراء بقرية أسنيت بمدينة كفر شكر وكذلك كنيسة مارجرجس بمدينة طوخ، وذلك بحضور المهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس مدينة كفر شكر، وأحمد وزيري رئيس مدينة طوخ، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وأشاد "الهجان"، بدور رجال الشرطة في تأمين احتفالات المواطنين بالعام الميلادي الجديد، مؤكدا بأنه ليس بجديد على رجال أمن القليوبية في تأمين كافة الفعاليات والمناسبات على أرض المحافظة.

ووجه المحافظ، الشكر والتقدير لكافة رجال الشرطة وعلى رأسهم اللواء غالب مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، على جهودهم المتواصلة والإخلاص في العمل لحماية الوطن والمواطنين، مؤكدًا على التعاون الدائم بين الأجهزة التنفيذية والأجهزة الأمنية في خدمة المواطن، وتحقيق الأمن والأمان على أرض المحافظة.


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