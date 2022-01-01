ارتفاع الإصابات بالمتحور أوميكرون في الهند إلى 1431

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ارتفع إجمالي عدد الإصابات بالمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الهند إلى 1431 إصابة؛ حيث ينتشر المتحور الجديد حاليا في 23 ولاية هندية.



وأفادت وزارة الصحة الهندية - حسبما ذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية الناطقة بالانجليزية اليوم السبت - بأن ولاية "ماهاراشترا" الواقعة غربي البلاد الأكثر تضررا من جراء المتحور.. حيث بلغ عدد الإصابات بها 454، تليها دلهي بتسجيلها 351 إصابة، وتحل ولاية "تاميل نادو" في المرتبة الثالثة بإصابات بلغت 118.



وفي ضوء انتشار المتحور أوميكرون.. أعلنت الهند توزيع "جرعات وقائية" للعاملين في مجال الصحة والصفوف الأمامية لمحاربة الفيروس ولمن تزيد أعمارهم على 60 عاما اعتبارا من العاشر من يناير الجاري. كما سيبدأ تطعيم الأطفال من سن 15 إلى 18 عاما في الثالث من يناير الجاري.