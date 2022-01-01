احتفالا بالكريسماس.. آلاف المصريين فوق جبال الملح الأبيض.. فيديو وصور

تتجمل جبال الملح الأبيض في احتفالات الكريسماس وتوافد عليها الآلاف من شتى المحافظات المصرية وبعض الدول العربية أيضاً لإلتقاط الصور التذكارية، وكأنهم في جبال الثلج بأحد الدول الأوروبية، ليتحدي الكريسماس المصرى بمظهره الرائع وملابس بابا نويل لأي ارتدها الأطفال بالكريسماس الأوروبي.

ويحرص الشباب والفتيات على اتخاذ الصور مع جبال الملح ببورسعيد رافعين حفنة من الملح وإلقائها لتسقط كحبات الثلج ويتم اتخاذ حينها الصور التي تظهر في شكل رائع.

وفي هذه الأيام توافد ما أطلقوا على أنفسهم أطفال "بابا نويل"، وانتشروا في جبال الملح وادخلوا البهجة والسرور على كل الزائرين، وقاموا بإتخاذ الصور التذكارية بالملابس ذات اللون الأحمر بالأبيض.

وتشهد محافظة بورسعيد، توافد مئات الرحلات من كافة المحافظات المصرية للاستمتاع بالمزارات السياحية المختلفة، ويستمتع زوار جبال الملح بالتقاط الصور التذكارية بين الأسر التى جاءت للتسلق على جبال الملح على غرار التزحلق على الجليد، في جو يسوده البهجة والسرور.

وأشاد عدد من زائري جبال الملح، بهذا المزار السياحي الرائع الذين يأتون إليه مراراً وتكراراً، مؤكدين أنهم جاءو للاستمتاع بجبال الملح الشاهقة التى لا تقل جاذبية من جبال الجليد، وذلك بعد ما اكتسبت شهرة واسعة بوسائل التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه أكد اللواء محمد عامر، رئيس مدينة بورفؤاد، أن المدينة تحتل المرتبة الأولى في السياحة من هذا النوع، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالزائرين وتقديم الخدمات لتنشيط السياحة الداخلية لجميع الرحلات القادمة من كافة محافظات الجمهورية، لمشاهدة جبال الملح ولإدخال البهجة والسرور على نفوس المصريين لتصبح جبال الملح منافسًا جبال الجليد.





وأوضح "عامر"، أن المدينة تمتلك مقومات سياحية رائعة، خاصة وأنها مصممة على الطراز الأوروبي، لذلك تنال إعجاب وإشادة الزائرين من مختلف أنحاء الجمهورية، والسياح من خارج مصر.

الأستمتاع بجبال الملخ



توافد الرحلات على جبل الملح



جبال الملح التى أصبحت مزار سياحى للعديد من أبناء محافظات مصر



جبال الملح على غرار التزحلق على الجليد.



جبال الملح



جبل الملح فى بورسعيد مقصد علاجى ومزار سياحى



حالة من البهجة والسعادة ملأها أطفال وبينهم من ذوي الهمم



حالة من البهجة والسعادة



حالة من البهجة



زوار جبل الملح بور قؤاد



زوار جبل الملح



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صور تذكارية



طفل يتسلق الجبل



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هدايا الكريسماس