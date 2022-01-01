اتفرج على الارتجال والكلام الموزون.. بث مباشر مع أشهر فرقة كف بقنا

قنا صابر سعيد

قدم اليوم السابع بثا مباشر مع أشهر فرقة كف بقنا والتي تعتمد على الارتجال في فعالياتها.

وقال حساني القوصي، فنان كف، إن فن الكف موروث صعيدي قديم يعتمد على الارتجال في الحديث والكلام المتزن مع بعضه البعض وذلك عن طريق ما يسمى الكفافة التي تتواجد في الفعالية.

وأوضح القوصي، أن عمله لا يعتمد على محافظة قنا فقط ولكن يمتد في محافظات الصعيد وكذلك الوجه البحري، وله جمهوره في كل الأماكن.

وأشار حساني القوصي، إلى أنه يتواجد في فرقته العواد وهو من يعزف على العود وكذلك الذي يتولى الرق والطبلة ومن يرد عليه في المقطوعة والأغاني.