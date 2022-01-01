إنقاذ طفل سقط فى بئر عمقه 35 مترا بمحافظة كركوك العراقية

كتب محمد جمال

أنقذت فرق الدفاع المدنى العراقية طفلا مصابا بالتوحد سقط في بئر ارتوازى عمقه 35 مترا فى ناحية تازة جنوبى محافظة كركوك، حسبما ذكرت وسائل إعلام عراقية.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ طفل تركماني مصاب بداء التوحد سقط ليلا داخل بئر ارتوازي ضيق بعمق خمسة وثلاثين مترا في منطقة ناحية تازة جنوب محافظة كركوك". واستخدمت فرق الإنقاذ أسطوانات الأوكسجين لتأمين حياة الطفل من خلال إنزال أنابيب داخل البئر تنفخ غاز تحت هذا العمق الكبير لتزويد الطفل بما يلزم من الأوكسجين للبقاء على قيد الحياة، بالتزامن مع استمرار عمليات الانقاذ باستخدام الحفارات ومعدات الانقاذ الثقيل.

وعن تفاصيل العملية أشار الدفاع المدني إلى أنه "كانت خطة النزول إلى هذا العمق الكبير تمت من خلال الحفر الجانبي لأنبوب البئر بحذر شديد لعدم التسبب بأذى للطفل والوصول إلى العمق المطلوب الوصول اليه ثم كسر الانبوب وإخراج الطفل".

وتم تنفيذ الخطة من قبل الدفاع المدنى، وتم تحرير الطفل وهو بصحة جيدة بعد أكثر من 4 ساعات من بعد منتصف ليلة أمس إلى فجر هذا الجمعة، وفقا للبيان.

يذكرأن، أكدت وسائل إعلام عراقية، أن مطلوباً قتل 12 شخصاً من عائلته وانتحر في ناحية جبلة بمحافظة بابل، وأشار موقع السومرية نيوز إلى ان قوة أمنية نفذت واجباً ضد أحد المطلوبين ضمن ناحية جبلة في بابل، مشيرة إلى قيامه بإطلاق النار على المنتسبين للشرطة العراقية ما أسفر عن إصابة عدد منهم بجروح.

وأشار الإعلام العراقي إلى أن المطلوب رفض تسليم نفسه للقوة الشرطية وواصل إطلاق النار، مؤكدا أن الشخص المطلوب قتل 12شخصا من عائلته بإطلاق النار عليهم في منطقة الرأس وانتحاره أيضا بسلاحه الشخصى، والمطلوب صادر بحقه مذكرة ضبط منذ عام 2010.

بدورها، أكدت خلية الإعلام الأمني العراقية أنه خلال ملاحقة قوات الشرطة العراقية لمتهمين اثنين بالإرهاب في منطقة جبلة شمالي محافظة بابل وبعد تضييق الخناق عليهما قاما بفتح النار العشوائي على القوات الأمنية، ما أدى لإصابة عدد من أفراد القوة المنفذة العارقية التي شرعت بفتح تحقيق على خلفية العثور على عدد من جثث لمواطنين في منزل بالمنطقة، موضحة أنها ستكشف كامل التفاصيل حال الانتهاء من التحقيقات والمتابعات التي تنفذها القوات العراقية المختصة.

في سياق آخر، قال رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، إن العراق نجح فى تحسين علاقاته الخارجية واستعاد الكثير من دوره الإقليمى والدولى والعربى والإسلامى.

وأكد الكاظمي - في بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية، أوردته قناة (السومرية نيوز) أن علاقاته الدولية نجحت في تقريب وجهات النظر كثيرا وتجنيب المنطقة آثار حرب قد تكون لا سمح الله مدمرة للعراق وللمنطقة.

وأضاف: "كان العراق قاب قوسين أن يصنف كدولة مارقة لكننا نجحنا في العلاقات الخارجية، وخلال فترة قصيرة استعاد العراق الكثير من دوره الإقليمي، والدولي، والعربي، والإسلامي، ونجحنا في تحسين علاقاتنا، وكذلك في احتضان أكثر من لقاء للأشقاء والأصدقاء والجيران على أرض بغداد.. أرض السلام".