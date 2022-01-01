اليوم السابع
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السبت، 01 يناير 2022 02:54 م
أكرم القصاص
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إلغاء 220 رحلة جوية محلية في اليابان بسبب تساقط الثلوج الكثيف

السبت، 01 يناير 2022 02:10 م
إلغاء 220 رحلة جوية محلية في اليابان بسبب تساقط الثلوج الكثيف طيران اليابان
أ ش أ

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ألغت السلطات اليابانية أكثر من 220 رحلة جوية كانت تربط هوكايدو بأجزاء أخرى من اليابان اليوم السبت، بعد أن تعرضت الجزيرة الرئيسية في أقصى شمال البلاد ليوم آخر من الثلوج الكثيفة.
 
وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه جرى إغلاق مدرجات إقلاع وهبوط الطائرات غير الآمنة لمدة ثلاث ساعات تقريبًا بعد الظهر لإزالة الثلوج، مما تسبب في عودة ثلاث رحلات جوية إلى مطار ناريتا بالقرب من طوكيو.
 
كما جرىإلغاء خدمات 130 قطارًا، بما في ذلك خدمة سريعة تربط سابورو بمطار نيو شيتوس.
 
وأفادت شركة سكك حديد غرب اليابان إن 25 شخصًا أجبروا على قضاء الليل على متن قطار بسبب تساقط الأشجار التي خلفتها اليوم السابق.
 
ووفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية، من المتوقع أن تنحسر موجة البرد تدريجياً ليلة السبت ، لكن من المتوقع أن يستمر تساقط الثلوج بكثافة في بعض المناطق عبر شمال إلى شرق اليابان حتى الغد.
ع م ر - م د ن ي - ك ف 

اليابان

الثلوج

تساقط الثلوج الكثيف

رحلة جوية

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