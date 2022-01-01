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إصابة 5 من أسرة واحدة بتسمم بعد تناول تونة بحى القنطرة البيضاء بكفر الشيخ

السبت، 01 يناير 2022 09:19 ص
إصابة 5 من أسرة واحدة بتسمم بعد تناول تونة بحى القنطرة البيضاء بكفر الشيخ سيارة إسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائي، لتناولهم تونة، وتم نقل المصابين، لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم، وهم الآن تحت الملاحظة.
 
تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور قسم أول كفر الشيخ، يفيد بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، بوصول 5 مصابين بتسمم غذائي، حيث وصل جميع المصابين عن طريق سيارات الإسعاف.
 
وتبين من التقرير الطبي إصابة كلا من محمد محمود عبدالله،38 سنة،ابتسام محمد "الأم"38 سنة، وشمس محمد محمود، 12سنه، ودينا محمد محمود، 7 سنوات، وأكرم محمد محمود، 15 سنة،تم عمل غسيل معدة والحالات بقسم الإستقبال، وهم  تحت الملاحظة.
 

 


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حوادث

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