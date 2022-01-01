إصابة شخص في انهيار بلكونة منزل بالمنصورة سقطت على سيارة ملاكي

الدقهلية شريف الديب

أصيب شخص وتحطمت أجزاء من سيارة ملاكي، عقب سقوط جزء من بلكونة منزل بناحية حي شرق المنصورة، ما أدى إلى قطع أسلاك الكهرباء بالمنزل. تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور قسم ثان المنصورة، بسقوط وانهيار أجزاء من بلكونة عقار بشارع الأتوبيس القديم التابعة لحي شرق المنصورة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ ، و بالفحص تبين انهيار اجزاء من بلكونة عقار على سيارة تصادف وجودها أسفل العقار ، وتم استدعاء الإدارة الهندسية بالحي.

وأمر رئيس الحي بفحص المنزل وإذ كان صادر له قرارات إزالة أم لا ، و طلب بعمل تقرير عن حالة المنزل ، وتم تحرير محضر بالواقعة ، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ، ومن جانبه تم تشكيل لجنة هندسية من قبل رئاسة حي شرق المنصورة ، لعمل تقرير عن وضع المنزل.