اليوم السابع
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إصابة ربة منزل وأطفالها الثلاثة باشتباه تسمم غذائي فى بنى سويف

السبت، 01 يناير 2022 10:17 ص
إصابة ربة منزل وأطفالها الثلاثة باشتباه تسمم غذائي فى بنى سويف اسعاف أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أصيبت ربة منزل و3 من أطفالها، اليوم السبت، باشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة فاسدة بمنزلهم بعزبة قطري التابعة لقرية ابشنا التابعة لمركز بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغ بوقوع حالات اشتباه تسمم لأسرة نطاق مركز بنى سويف.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى كلا م الأم "دعاء.ج.ع" 35 سنة و"محمد.ا.ع"، 13 سنة، طالب و"روان.ا.ع" 6 سنوات، و"شعبان.ا.ع"، 4 سنوات ومصابين بقي واعراض اشتباه التسمم. تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى.


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