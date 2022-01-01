إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى أكثر من 288 مليون إصابة

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أفادت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 288 مليونا و173 ألفا و131 إصابة.

وذكرت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم السبت - أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و436 ألفا و175 وفاة.

وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 54.7 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.8 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.2 مليون إصابة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 825 ألفا و536 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ619 ألفا و334 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 481 ألفا و80 وفاة.