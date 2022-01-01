إزالة ورفع إشغالات الباعة الجائلين فى شارع مسار العائلة المقدسة.. صور

الغربية - عادل ضرة

نفذ مجلس مدينة سمنود بمحافظة الغربية برئاسة المحاسب إسلام النجار رئيس المدينة، حملة مكبرة لإعادة فتح شارع العراضى المؤدى لكنيسة العذراء مريم والشهيد أبانوب المحطة الخامسة لمسار العائلة المقدسة.

كان الباعة الجائلين قد احتلوا الشارع المؤدى لمسار العائلة المقدسة والذى تم افتتاحه منذ فترة بعد تطويره، كما احتلوا الشارع فى محيط مسجد الشرايحى القريب من الكنيسة.

وتشكلت حملة مكبرة من قسم الإشغالات بمجلس المدينة، قادها رئيس المدينة، وتم رفع جميع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكد رئيس المدينة فى تصريح صحفى، أنه سيتم التصدى بكل قوة لمن يخالف القانون ومن يحاول العودة مرة أخرى للشارع والذى يعد مزار للسياحة الدينية.