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إزالة ورفع إشغالات الباعة الجائلين فى شارع مسار العائلة المقدسة.. صور

السبت، 01 يناير 2022 03:33 م
إزالة ورفع إشغالات الباعة الجائلين فى شارع مسار العائلة المقدسة.. صور جانب من الحملة
الغربية - عادل ضرة

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نفذ مجلس مدينة سمنود بمحافظة الغربية برئاسة المحاسب إسلام النجار رئيس المدينة، حملة مكبرة لإعادة فتح شارع العراضى المؤدى لكنيسة العذراء مريم والشهيد أبانوب المحطة الخامسة لمسار العائلة المقدسة.

كان الباعة الجائلين قد احتلوا الشارع المؤدى لمسار العائلة المقدسة والذى تم افتتاحه منذ فترة بعد تطويره، كما احتلوا الشارع فى محيط مسجد الشرايحى القريب من الكنيسة.

وتشكلت حملة مكبرة من قسم الإشغالات بمجلس المدينة، قادها رئيس المدينة، وتم رفع جميع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكد رئيس المدينة فى تصريح صحفى، أنه سيتم التصدى بكل قوة لمن يخالف القانون ومن يحاول العودة مرة أخرى للشارع والذى يعد مزار للسياحة الدينية.

 

جانب من الحملة (1)
 
جانب من الحملة (2)
 
جانب من الحملة (3)

 


محافظة الغربية

مجلس مدينة سمنود

مسار العائلة المقدسة

سمنود

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