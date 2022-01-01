إزالة فورية لـ7 حالات تعد على أملاك الدولة بقنا

صابر سعيد

شنت الوحدة المحلية لقرية دندرة بقنا، برئاسة أحمد عبدالرحيم، اليوم السبت، حملة إزالات فورية علي أراض الدولة والأراضي الزراعية بالقرية، وأسفرت الحملة، عن إزالة 7 حالات تعدي فورية على أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية بالترامسة على مساحة 2050 متر و6 قراريط تقريباً.

وتشدد الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، المواطنين بعدم التعدي بالبناء على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية منعاً لانتشار العشوائيات وحفاظاً على الرقعة الزراعية، وأن الإزالة الفوري هي مصير المخالفين.

وكان قد أوضح حسين الزمقان، نائب رئيس مجلس المدينة، أن الوحدة المحلية وتوابعها لا تدخر جهداً في ملف النظافة بمركز قنا أيضًا، وأنه تم رفع ما يقارب 1228 م² قمامة ومخلفات صلبة وتحرير 63 محضر نظافة للمخالفين بالمجالس القروية التابعة للوحدة، ناهيك عن أعمال النظافة الدورية والمستمرة على مدار الساعة داخل مدينة قنا.

وتابع الزمقان، أنه تجرى هذه الأعمال بناء على اهتمام الدولة والقيادة السياسية، وحرص وتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بتكثيف أعمال النظافة والتخلص من القمامة والمخلفات أول بأول الموجودة بالمقالب العمومية، للحد من انبعاث الروائح الكريهة والأدخنة والغازات الناتجة من احتراق المخلفات، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

