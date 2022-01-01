إحباط محاولتي تهريب مستحضرات تجميل وتبغ وسجائر وأدوية بمطار القاهرة

كتب أحمد مصطفى

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولتي تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل والأدوية والتبغ والسجائر مع راكبين ، أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة قادمة من بيروت استوقف عمر سالم ياسين احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، قام محمد الهادي أحمد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2 بتكليف سامي نبيل سامي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط 275 عبوة من مستحضرات التجميل و 30 خرطوشة سجائر، بعدها استوقف عمر سالم راكب اخر والذي انكر ايضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، قام احمد محمد فوزي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف احمد أمين محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط 325 عبوة من مستحضرات التجميل و 160كيس تبغ و 116 شريط أدوية موضوع في عبوات غير الخاصة به، و 31 خرطوشة سجائر.

أمر صبحي ربيع جابر مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد كل راكب وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.