اليوم السابع
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إحالة عاطلين للجنايات بتهمة حيازة مخدر الآيس في حدائق القبة

السبت، 01 يناير 2022 12:00 ص
إحالة عاطلين للجنايات بتهمة حيازة مخدر الآيس في حدائق القبة كلبش ، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة حدائق القبة، بإحالة عاطلين إلى محكمة الجنايات، لمحاكتهما بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار.

وكانت معلومات وتحريات رجال مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة، أكدت تورط (شخصين "لهما معلومات جنائية") فى استئجار شقة بدائرة القسم واتخاذها مكاناً لمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بالشقة المشار إليها، وعُثر بداخلها على (كمية من مخدر الشابو " الآيس" - مبلغ مالى - 3 هواتف محمول - 2 ميزان حساس - 2 سلاح أبيض - دراجة نارية ملك أحدهما "بدون لوحات معدنية، حال توقفها أسفل العقار").

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهما والدراجة النارية لتسهيل تنقلاتهما والأسلحة البيضاء لحماية نشاطهما الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


مخدر الآيس

الهيروين

اخبار الحوادث

حدائق القبة

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