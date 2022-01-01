أول مرة.. تشغيل 35 مركزا تكنولوجيا لخدمة المواطنين بمحل إقامتهم بالبحيرة

البحيرة – فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أهمية المراكز التكنولوجية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الشفافية فى التعامل وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بصورة حضارية وسريعة.

وأضاف أنه تم إمداد المراكز التكنولوجية بأحدث التقنيات لرفع كفاءة الأداء وإحكام السيطرة وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذي القرار وكذا وسرعة حسم شكاوى المواطنين الموجهة للمحافظة والاستجابة السريعة لها.

وأشار محافظ البحيرة إلى تشغيل 35 مركزا تكنولوجيا لأول مرة بالوحدات المحلية القروية لتلقى طلبات الخدمة من المواطنين بمحل إقامتهم والتواصل اليومى معهم مما يساهم فى عملية التحول الرقمى والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والوصول بالخدمات إلى كل الأهالى بالمدن والقرى.

فيما أكد حسنين محمد حسنين مدير المراكز التكنولوجية بمحافظة البحيرة، أنه جارى التجهيز لمكينة وافتتاح مراكز تكنولوجية بجميع الوحدات المحلية القروية على مستوى المحافظة والبالغ عددها حتى الآن 92 وحدة محلية قروية.