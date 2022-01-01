أوكرانيا تحظر دخول السفن الروسية إلى موانئها

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ذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية أن القانون الأوكراني الخاص بحركة النقل المائي، والذي يحظر أحد بنوده دخول السفن الروسية إلى مياه أوكرانيا الداخلية، دخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم السبت.

وذكرت الوكالة أن البرلمان الأوكراني اعتمد الوثيقة الخاصة بهذا القانون في 3 ديسمبر 2020 على أن تكون سارية اعتبارا من مطلع العام الجاري.

وتحظر الوثيقة دخول السفن التي تبحر تحت العلم الروسي أو السفن المملوكة لمواطنين روس إلى موانئها، كما تحظر تسجيل السفن المملوكة للمواطنين الروس في السجل الحكومي للسفن في أوكرانيا.

ويحظر القانون الجديد على السفن التي ترفع علم روسيا نقل الركاب والبضائع على الطرق الدولية بين الموانئ النهرية في أوكرانيا. ويفرض القانون حظر مماثل، فيما يتعلق برحلات الشحن الساحلية في المياه الداخلية للبلاد.

وتشمل الممرات المائية للأنهار الداخلية في أوكرانيا عدة أنهار؛ من بينها نهر "دنيستر" و"الدانوب" و"دنيبر" وعدد من الأنهار الأخرى.