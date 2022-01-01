أهالى منطقة جمصة بالدقهلية يطالبون نقل مقلب القمامة.. ومجلس المدينة يرد

كتبت: شيماء حمدى

أرسل القارئ تامر علي عبد السلام علي من من سكان منطقة جمصة 4 اسكان اجتماعي محافظة الدقهلية، شكوى عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع بسبب انتشار القمامة ، فضلا عن الرائحة الكريهة ووالخوف من العدوى بالأمراض ، مطالبا برفع القمامة بشكل مستمر خاصة مع وجود نباشين لقمامة وانتشار الرائحة القذرة، قائلا :" حيث اننا لا نستطيع التنفس من مقلب القمامة الذي أمامنا مباشرة والذي يرمي فيه كل قمامة جمصة المصيف وأجوارها ، فنرجو من سيادتكم التكرم علينا واغاثتنا منه ونقله في مكان آخر غير مأهول بالسكان، هي منطقة تقع علي الطريق الساحلي وهي واجهة لمدينة جمصة حيث أن كل من أراد الذهاب الى المنصورة الجديدة يراها لوقوعها قبل المنصورة الجديدة مباشرة بحوالي 2 كيلو" .

أكد المكتب الاعلامي التابع لمدينة جمصة، أنه بالنسبة لمقلب القمامة الحالي هو مؤقت ويتم حالياً تجهيز موقع جديد ليكون مقلب وسيط بعيد عن الكتلة السكنية ، مع العلم أنه يتم يومياً رفع كافة تراكمات القمامة ونقلها إلى المدفن الصحي بقلابشو.



القمامة



المخلفات



المنطقة

تأتى هذه المشاركات ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".