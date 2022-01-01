أهالى قرية داود الفقى بكفر الشيخ يطالبون بخط مواصلات.. ورئيس المدينة يرد

طالب أهالى قرية داود الفقي بمركز سيدي سالم بمحافظة كفرالشيخ بتوفير خط مواصلات نقل عام أو أجرة بالقرية، حيث يلجأ المواطنون مجبرين لاستقلال سيارات مخصصة لنقل المواشي لنقلهم من قراهم البعيدة، لأعمالهم أو المدارس بالمدن والمراكز ولا بديل لها غير التوكتوك الذي يصعب ركوبه لارتفاع ثمن الأجرة الخاصة.
وأكد شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم بكفر الشيخ، أن قرية داود الفقي تقع على الطريق الواصل بين قريتي الملاحة وسيد الخميس، وتمر سيارات الأجرة على الطريق الذي تطل عليه القرية، واستجابة للأهالى عليهم بالتوجه لمجلس المدينة لتقديم طلب لإنشاء موقف لهم وخط مواصلات، وستتم الاستجابة لهم.
معاناة المواطنين
مواصلات
أرسل القارئ محمد فاروق المرادنى أحد أهالى قرية داود الفقي بمركز سيدي سالم بمحافظة كفرالشيخ شكوى لخدمة صحافة المواطن باليوم السابع طالبوا فيها بتوفير خطوط مواصلات بسد خميس، وعمل خطوط سير بسيارات مغطاة.
مواصلات
وناشد قرية داود الفقي بمركز سيدي سالم بمحافظة كفرالشيخ قائلين: " نحتاج لتوفير مواصلة أتوبيس او موقف بالقرية بطريق سد خميس الروضة عبد الباعث، بمركز سيدى سالم محافظة كفر الشيخ.
وأضافوا: " شبكة المواصلات التى نحتاج إليها بطريق سد خميس الروضة عبد الباعث، بمركز سيدى سالم محافظة كفر الشيخ، لتيسير عودة جميع العاملين من عملهم إلى مساكنهم بعد انتهاء فترة العمل سواء كان ليلا أو نهارا وربطهم بخدمات القرية ".
وناشد القارئ المسئولين ضرورة التدخل لعمل هذه الشبكة تيسيرا على سكان هذه المناطق فى الذهاب والعودة منها يوميا.
تأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.
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