أهالى قرية داود الفقى بكفر الشيخ يطالبون بخط مواصلات.. ورئيس المدينة يرد

وأكد شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم بكفر الشيخ، أن قرية داود الفقي تقع على الطريق الواصل بين قريتي الملاحة وسيد الخميس، وتمر سيارات الأجرة على الطريق الذي تطل عليه القرية، واستجابة للأهالى عليهم بالتوجه لمجلس المدينة لتقديم طلب لإنشاء موقف لهم وخط مواصلات، وستتم الاستجابة لهم.

أرسل القارئ محمد فاروق المرادنى أحد أهالى قرية داود الفقي بمركز سيدي سالم بمحافظة كفرالشيخ شكوى لخدمة صحافة المواطن باليوم السابع طالبوا فيها بتوفير خطوط مواصلات بسد خميس، وعمل خطوط سير بسيارات مغطاة.

وناشد قرية داود الفقي بمركز سيدي سالم بمحافظة كفرالشيخ قائلين: " نحتاج لتوفير مواصلة أتوبيس او موقف بالقرية بطريق سد خميس الروضة عبد الباعث، بمركز سيدى سالم محافظة كفر الشيخ.

وأضافوا: " شبكة المواصلات التى نحتاج إليها بطريق سد خميس الروضة عبد الباعث، بمركز سيدى سالم محافظة كفر الشيخ، لتيسير عودة جميع العاملين من عملهم إلى مساكنهم بعد انتهاء فترة العمل سواء كان ليلا أو نهارا وربطهم بخدمات القرية ".

وناشد القارئ المسئولين ضرورة التدخل لعمل هذه الشبكة تيسيرا على سكان هذه المناطق فى الذهاب والعودة منها يوميا.