أهالى الشرقية يشيعون جثمان محمد عمر أول معيد من مرضى ضمور العضلات.. فيديو

الشرقية - فتحية الديب

شيع المئات من أهالي قرية المجفف التابعة لمركز ومدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، جنازة الدكتور محمد عمر، أول معيد من مرضى ضمور العضلات من كلية الحقوق، بجامعة الزقازيق لمثواه الأخير بمقابر العائلة وسط حالة من الحزن من أسرة المتوفي وأصدقائه وأهالي القرية، بعد أن أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه بمسجد القرية.

وأعلن الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق خبر وفاة الراحل صباح اليوم السبت، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ونعى رئيس جامعة الزقازيق، الراحل قائلا: "أنعي ببالغ الحزن والأسى بطلا من أبطال الإصرار والتحدي ابن جامعة الزقازيق المعيد محمد عمر".. أسكنه الله فسيح جناته وألهم أسرته الصبر والسلوان.

ومن الجدير ذكره أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد كرم الراحل في مؤتمر الشباب السادس عام 2018، لتفوقه في جميع مراحله الدراسية منذ الصغر حيث حصل على المركز الأول في مسابقة دوري المعلومات العلمية على مستوى الجامعات المصرية، وله مشاركة متميزة في ملتقى شباب الجامعات المصرية في متحدي الإعاقة بجامعة الزقازيق.

يذكر أنه تم تعيينه الراحل معيدًا بكلية الحقوق جامعة الزقازيق قسم الاقتصاد والتشريعات الاقتصادية، بعد رحلة نجاح كللت بحصوله على تقدير عام امتياز في كلية الحقوق، وتعيينه معيدًا بالجامعة، بعد أن جاء ترتيبه من أوائل الدفعة، ولم يمر على تعيينه سوى 3 أشهر فقط، إلى أن توفاه الله صباح اليوم السبت داخل غرفة العناية المركزة متأثرًا بمضاعفات مرضه.



أهالى الشرقية يشيعون جثمان محمد عمر (1)



أهالى الشرقية يشيعون جثمان محمد عمر (2)



أهالى الشرقية يشيعون جثمان محمد عمر (3)



أهالى الشرقية يشيعون جثمان محمد عمر (4)



أهالى الشرقية يشيعون جثمان محمد عمر (5)



أهالى الشرقية يشيعون جثمان محمد عمر (6)



أهالى الشرقية يشيعون جثمان محمد عمر (7)



أهالى الشرقية يشيعون جثمان محمد عمر (8)