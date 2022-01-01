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أمطار غزيرة تضرب مدينة الغردقة وسقوط ثلوج وانخفاض في درجة الحرارة.. بث مباشر

السبت، 01 يناير 2022 04:39 م
أمطار غزيرة تضرب مدينة الغردقة وسقوط ثلوج وانخفاض في درجة الحرارة.. بث مباشر أمطار تضرب الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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بث اليوم السابع لايف من سقوط الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة الغردقة بكثافة عالية والتي استمرت لفترة أكثر من 10 دقائق تسببت فيها في إغراق الشوارع المختلفة.

وتبين من البث سقوط كميات كبيرة من الثلج مع انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة وكذلك صوت الرعد المتكرر بسماء الغردقة، حيث تسببت المياه في اغراق اغلب شوارع المدينة.

كانت شهدت مدينة سفاجا، بمحافظة البحر الأحمر، هطول أمطار، ظهر اليوم، على أغلب المناطق بالمدينة بينما شهدت مدينة الغردقة بالبحر الأحمر سماء ملبدة بالغيوم مع ظهور متقطع للشمس.

من جانبها، رفع مجلس مدينة سفاجا حالة الاستعداد تحسبا لزيادة شدة الأمطار وتصاعدها لحد السيول، حيث أكد اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا برفع حالة الاستعداد تحسبا لزيادة شدة الأمطار.

 

أمطار تضرب الغردقة (1)
أمطار تضرب الغردقة (1)

 

أمطار تضرب الغردقة (2)
أمطار تضرب الغردقة (2)

 

أمطار تضرب الغردقة (3)
أمطار تضرب الغردقة (3)

 

أمطار تضرب الغردقة (4)
أمطار تضرب الغردقة (4)

 

أمطار تضرب الغردقة (5)
أمطار تضرب الغردقة (5)

 

أمطار تضرب الغردقة (6)
أمطار تضرب الغردقة (6)

 

أمطار تضرب الغردقة (7)
أمطار تضرب الغردقة (7)

 

أمطار تضرب الغردقة (8)
أمطار تضرب الغردقة (8)

 

أمطار تضرب الغردقة (9)
أمطار تضرب الغردقة (9)

 

 


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